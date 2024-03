L’anime è uno dei medium più importante degli ultimi anni. Mentre si è introdotto nella cultura mainstream decenni fa, l’anime non è mai stato così universale come lo è oggi. Grazie a Internet e ai social media, l’anime è diventato il medium di riferimento per milioni di fan. Naturalmente, servizi come Crunchyroll hanno contribuito a portare gran parte di quell’anime agli appassionati e ora un nuovo rapporto sta analizzando i titoli più popolari del sito.

Crunchyroll condivide gli anime più popolari della piattaforma

L’elenco dettagliato è apparso su Reddit grazie a Arcii, e classifica i migliori 300 titoli anime su Crunchyroll. Con circa 1800 titoli da esaminare, l’elenco classifica le serie più popolari in base al numero di recensioni. Quindi, se riesci ad indovinare il vincitore, sei il benvenuto!

Per i primi dieci titoli, puoi leggere qui: One Piece Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen Chainsaw Man Spy x Family Attack on Titan Solo Leveling My Hero Academia Mushoku Tensei Naruto Shippuden.

Come puoi vedere, One Piece domina l’elenco e stabilisce il primato con quasi 420 mila recensioni. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si piazza al secondo posto con meno di 375 mila recensioni al suo attivo, e poi lo studio MAPPA ha avuto diversi successi dopo.

In modo impressionante, Solo Leveling è riuscito ad entrare in questa lista anche se l’anime è stato lanciato nel luglio. L’adattamento è riuscito a superare classici come Naruto, quindi non sottovalutare!

Per quanto riguarda i primi venti titoli, molti altri titoli familiari popolano l’elenco. Black Clover si è aggiudicato il 20º posto con quasi 121 mila recensioni. Blue Lock ha seguito Asta nella posizione successiva, quindi per coloro che sono curiosi riguardo ai successivi dieci classificati, possono leggere i vincitori di seguito: Black Clover Blue Lock That Time I Got Reincarnated as a Slime My Dress-Up Darling Hell’s Paradise Classroom of the Elite The Rising of the Shield Hero Mashle: Magic and The Apothecary Diaries Horimiya

È evidente che Crunchyroll prospera con gli shonen poiché molti dei suoi titoli derivano da questo genere. Tuttavia, ci sono anche isekai e persino una commedia romantica con Horimiya. Il sito ha un anime per ogni preferenza. Quindi, se non hai ancora esplorato il servizio, la sua libreria ti aspetta solo da scoprire.

Fonte Comic Book