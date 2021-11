One Piece 1031 – Sanji ferisce una Donna

Nuovo gruppo Telegram per parlare degli ultimi capitoli del manga di ONE PIECE, oltre a numerose novità, curiosità e teorie. Clicca Qui per unirti al gruppo Telegram One Piece.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1031.

Il capitolo 1031 di One Piece inizia mostrandoci lo scontro tra Law e Kidd contro Big Mom. Big Mom si rialza dalle macerie, utilizza il suo Frutto del Diavolo Soul Soul per rubare le anime ai sottoposti di Kaido e le usa per donare ulteriore energia ai suoi Homies, oggetti antropomorfizzati. Poi consuma un anno della sua vita per diventare più grande e forte. Drake non accetta l’accordo che Apoo gli ha proposto nel capitolo precedente. Yamato entra nel palazzo dove si trovano e viene inseguita da uno dei Numbers. La CP0 fa la sua mossa. Le spie governative irrompono nel corridoio in cui si trovano Nico Robin e Brook, la loro missione è quella di catturare la ragazza. Brook scappa portando Robin sulle spalle.

Sanji si ritrova vicino ad una donna ferita, che è spaventata da lui, a quanto pare è stato lui a colpirla, ma non lo ricorda perché ha un vuoto di memoria. Pensa che a causa del potere del Germa 66, stia perdendo i sentimenti e stia diventando come i suoi fratelli, che non esitano ad attaccare una donna. Sanji estrae il contenitore con all’interno la Raid Suit e lo distrugge. Poi contatta Zoro, che sta affrontando King, con un Lumacofono, chiedendogli di ucciderlo dopo la battaglia se dovesse impazzire. Infine Sanji si infuria e colpisce Queen.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

