One Piece 1027 – Zoro VS King

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1027.

Il capitolo si apre con Rufy che tiene testa a Kaido sul tetto. Le nubi continuano a squarciarsi e dei detriti crollano nei piani sottostanti. Yamato ricorda di aver letto nel diario di Oden che quando Gol. D Roger e Barbabianca si scontrarono successe la stessa cosa. Yamato è ferita alla testa e Rufy le chiede di aiutare Momonosuke a fermare Onigashima. Yamato monta sulla groppa del drago e quando Kaido sferra un attacco lei para il colpo. Rufy afferra l’imperatore dicendo che lo sconfiggerà da solo. La ragazza inoltre spiega a Momonosuke che i draghi non volano, ma sono in grado di creare delle nuvole per poi afferrarle e muoversi nel cielo. Momonosuke deve creare delle nuvole per sorreggere l’isola per evitare che cada su Wano, perché quando Kaido sarà sconfitto le nuvole da lui create scompariranno. Le nuvole di Kaido sono ormai instabili, perché l’imperatore sta esaurendo le energie.

Si passa poi allo scontro che coinvolge Zoro e King. King è nella sua forma ibrida e attacca sia nemici che alleati indistintamente. Con un colpo fa volare via Zoro, ma Franky lo afferra e gli chiede se ha bisogno di aiuto, però il cacciatore di pirati rifiuta. Queen urla a King di smetterla coi suoi attacchi indiscriminati. King è infuriato perché Zoro è riuscito a danneggiare la sua maschera. I due si scontrano nuovamente e Zoro viene scaraventato fuori dal castello. King lo attacca ancora e lo fa cadere da Onigashima, ma lo spadaccino riesce, creando un’onda d’urto, a tornare sull’isola. Nell’ultima vignetta si vede King con un pezzo di maschera distrutta, nessuno aveva mai visto il suo volto prima d’ora.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

