One Piece 1032 – Hiyori ha curato i Foderi Rossi

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1032.

Marco si trasforma in una Fenice utilizzando il suo Frutto del Diavolo mitologico Avis Avis e trasporta Izo, vogliono raggiungere il Demone del Fuoco, creato da Kanjuro. I subordinati di Kaido cercano di scappare dal castello di Onigashima, ma i samurai bloccano le uscite. Il Number che inseguiva Yamato, nel precedente capitolo, in realtà è suo amico. Apoo insegue Yamato, mentre Drake insegue Apoo. Brook e Nico Robin scappano dal CP0 e cadono addosso al Number. I membri del CP0 li inseguono, ma vengono feriti dal Demone del Fuoco . Yamato capisce che il Demone del Fuoco si sta dirigendo nella stanza degli esplosivi, se dovesse succedere l’intera isola salterà in aria. Yamato chiede l’aiuto del Number per fermarlo. Apoo vede i membri del CP0, che sembrano indenni e li fotografa per vendere l’informazione a Morgans. Apoo viene attaccato da un membro del CP0. Il CP0 riconosce Drake. Drake sta per essere colpito, ma Apoo lo aiuta. Drake si trasforma in dinosauro e inizia il combattimento tra Drake e Apoo contro il CP0.

Zoro affronta King. King ha un corpo particolare come Queen. King, mentre vola, continua a colpire Zoro dall’alto. Zoro non conosce la razza di King e deve capirlo per riuscire a sconfiggerlo. All’improvviso la spada di Zoro, Enma, reagisce al suono di uno Shamisen e inizia a risucchiare l’Haki di Zoro. Anche Orochi sente quel suono e si dirige verso il luogo da cui proviene. Orochi incontra Hiyori, che sta suonando. Probabilmente è lei che ha curato i Foderi Rossi, dopo che sono stati battuti da Kaido.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

