In One Piece 1004 pare ormai chiaro che Onigashima sia un campo di battaglia a cielo aperto.

Mentre Rufy e i suoi alleati conducono contro Kaido e Big Mom una battaglia sempre più infuocata e sanguinosa, anche nei piani sottostanti del castello infuriano una serie di drammatici combattimenti.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1004!

Questi combattimenti coinvolgono fra gli altri Nico Robin e Sanji.

Tuttavia in questi concitati momenti sembra che i nostri possano contare su una misteriosa alleata.

One Piece 1004 si conclude infatti con Bao Huang che percepisce come nell’area in cui si trovano attualmente vi siano 10 Foderi Rossi e non 9. Una ignota figura femminile infatti li sta aiutando. Ma di chi si tratta?

Gli indizi, ma soprattutto i lettori, puntano tutto su due nomi: Toki e Hiyori.

La prima si presume morta. La moglie di Oden infatti sarebbe morta una decina di anni prima dopo aver inviato il figlio nel futuro. La seconda invece è la sorella di Momonosuke.

One Piece, il manga

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Eccovi una breve sinossi di One Piece:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics