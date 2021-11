Zoro ha l’Haki del Re – One Piece 1033

Il capitolo 1033 di One Piece inizia con lo scontro tra Zoro e King. Zoro cerca di controllare Enma, che nel precedente capitolo gli risucchiava l’Haki. King ne approfitta per avvicinarsi, ma poi si ferma, il cacciatore di pirati lo colpisce con la spada però King non subisce danni e genera un’esplosione.

Si passa allo scontro tra Sanji e Queen. Queen afferma che Zoro non può vincere contro King, perché lui è un Lunaria, un’antica razza ormai estinta, ma in grado di resistere a qualsiasi condizione naturale. Queen non rivela il motivo perché King è l’unico sopravvissuto e perché i Lunaria si sono estinti. Poi attacca Sanji con un laser che spara dalla bocca.

Si ritorna al combattimento di Zoro, che ha usato l’Haki dell’armatura per difendersi dall’esplosione. Lo scontro continua e Enma risucchia l’Haki di Zoro. Dopo un attacco di King, Zoro fa cadere la Sandai Kitetsu, la spada maledetta che ha ottenuto a Rogue Town, ma la recupera subito. Dopo un altro attacco, Zoro fa cadere la Wadou Ichimonji, la spada che ha ereditato da Kuina. Zoro ripensa alla conversazione avuta con Hitetsu, che gli aveva detto la Enma e la Sandai Kitetsu sono state forgiate da Shimotsuki Kozaburo, uno spadaio di Wano, non gli aveva creduto perché non capiva come le spade di Wano fossero finite nell’East Blue.

Zoro para i colpi di King, ma Enma continua a rubargli l’Haki. Lo spadaccino ripensa a Hitetsu che gli aveva rivelato che Shimotsuki Kozaburo, aveva infranto le regole di Wano ed era uscito dai suoi confini. Si ricorda di un vecchio, quando si allenanava ancora nel dojo, che era il nonno di Kuina. Il vecchio gli aveva donato due spade, che aveva forgiato, e gli aveva detto che non esistono spade maledette, ma semplicemente esistono spade che gli spadaccini deboli non sono in grado di gestire, perciò vengono definite maledette. Il villaggio dove si allenava di chiamava Shimotsuki. Zoro collega le informazioni che ha ottenuto e capisce che il vecchio era Shimotsuki Kozaburo.

Zoro dona volontariamente il suo Haki a Enma e finalmente riesce a brandirla. Alcuni sottoposti di Kaido si avvicinano a Zoro per colpirlo, ma all’improvviso svengono. King rimane sorpreso, ma Zoro afferma che deve diventare il migliore spadaccino del Mondo, perché lo ha promesso al suo capitano e alla sua migliore amica.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

