The Promised Neverland 2 è finalmente arrivato! Cosa attenderà i piccoli ex residenti del Grace Field?

The Promised Neverland 2 – Uno shonen da guardare

Quando ho iniziato a guardare The Promised Neverland, l’ho fatto a scatola chiusa. Non avevo la benché minima idea di cosa Diavolo sarebbe successo a quei ragazzini. E fin dalla prima puntata sono rimasta molto piacevolmente colpita dalle incredibili crudezza e violenza, principalmente psicologica, che si faceva sempre più strada sullo schermo.

Ma anche vedere quei bimbi agire così d’astuzia e usare i loro così fini intelletti è sempre stato un gran piacere da vedere. Una serie come questa ha, fra gli altri, anche il fine di dimostrare che le parole “shonen” e “di combattimento” non devono andare necessariamente a braccetto.

The Promised Nevrland spinge al ragionamento, lo esalta e ne fa il suo fulcro: senza intelletto, come sarebbero potuti evadere dei semplici bambini da quella gabbia dorata che è il Grace Field?

Ma questo è solo ciò che abbiamo visto fino alla conclusione della prima stagione dell’anime. Ora, alcuni bambini, guidati dall’indomita Emma e dal freddo Ray, sono riusciti a scappare. Ma cosa li attende nel mondo esterno?

The Promised Neverland 2: al di là delle mura

Poiché seguo e recensisco da tempo anche L’Attacco dei Giganti, mi è venuto in mente che queste due opere così diverse condividono però un piccolo tratto: entrambe vedono come protagonisti dei personaggi che vivono gran parte della vita (se non tutta) confinati in una porzione irrisoria del mondo perché ingannati da qualcuno che non vuole farli uscire e, per impedirlo, convince gli ignari residenti che nel mondo esterno semplicemente non c’è nulla di buono.

A loro volta, entrambe le opere condividono il medesimo aspetto anche con The Village, film scritto e diretto da M. Night Shyamalan nel 2004.

Tuttavia, questa è solo la premessa di tutte queste storie, le quali prendono direzioni completamente diverse, una volta che i personaggi scoprono la verità. Nel caso di The Promised Neverland 2, i bambini aguzzano l’ingegno per salvarsi la vita, in una miscela incredibilmente affascinante di fredda e logica programmaticità e puro istinto di sopravvivenza.

Ma ora che i bimbi hanno visto alcuni dei pericoli del mondo esterno (c’è da ipotizzare ce ne siano ben altri, e ben peggiori), c’è quasi da pensare con nostalgia al Grace Field!

Anche la nostalgia per Norman si fa sentire, ma se i bambini non vogliono che il suo sacrificio sia stato vano, devono assolutamente cercare di capire cosa contenga la penna che proprio Norman gli aveva lasciato, poco prima di scomparire dalle loro vite. Grazie a questo segmento narrativo, avrete nuovamente il piacere di apprezzare quanto l’uso della logica sia fondamentale per risolvere gli enigmi che si pongono davanti ai ragazzini.

Ma questa non è una puntata in cui ci si concentra principalmente sul mero aspetto speculativo: se nel Grace Field le persone pericolose si potevano contare letteralmente sulle dita di una mano, all’esterno è tutta un’altra storia. Sembra quasi che il mondo voglia ucciderli, un po’ come in Dark Souls.

Per la prima volta in questa serie, potrete assistere anche a ricche e ansiogene sequenze d’azione. Per questo, i piccoli sono visibilmente provati dalla fuga, e la ferita sull’orecchio di Emma sembra non voler accennare a rimarginarsi del tutto, senza contare che sono anche stati costretti a dividersi per cercare di sfuggire a un attacco su due fronti.

Esistono ancora gli esseri umani, lì fuori? Forse, due figure misteriose potranno rispondere alle loro domande. Ma chi sono? E perché li stanno aiutando? Sono forse degli alleati del misterioso William Minerva? E chi è William Minerva?

Vi ricordo infine che potete trovare la prima stagione di The Promised Neverland in streaming completamente legale e GRATUITO su VVVVID, dove potete scegliere se visionarli in lingua originale giapponese sottotitolata in italiano o con doppiaggio italiano.

Sempre su VVVVID potete trovare anche The Promised Neverland 2, di cui sarà disponibile un nuovo episodio ogni venerdì dalle ore 21:00, poiché la messa in onda del primo episodio oggi è stata un’eccezione.

