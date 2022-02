One Piece: un cliffhanger anticipa l’ultimo atto di Big Mom

Big Mom, tra i villain più spaventosi della storia di One Piece, si accinge ad apparire nel suo ultimo atto.

Si tratta di un personaggio che ha causato le battaglie più colossali contro i pirati della ciurma di Cappello di Paglia. Dopo aver formato una spaventosa alleanza con il Capitano Kaido, il governatore di Cake Island sta affrontando con difficoltà quella che potrebbe essere la sua ultima battaglia, contro Kid e Law.

La possibile caduta di Big Mom rappresenterebbe un’ottima notizia per i nostri eroi.

Uno dei suoi poteri più incredibili è la sua abilità di rubare e assorbire la forza vitale di chi la teme. Al culmine dei suoi poteri Big Mom sguinzaglia Tenjin, il Dio del Fulmine, per poi unirsi alla battaglia tra Kaido e Luffy salendo sul tetto.

Come riportato da Comicbook, Big Mom esclama:

“Sbaglio o non ho ancora sentito il grido di vittoria di Kaido? Possibile che stia ancora combattendo con quel moscerino di Cappello di Paglia?! Facciamola finita subito! Andiamo sul tetto Hera!“

Fortunatamente per Luffy, Law riesce a bloccare Mom trafiggendole la guancia con la sua spada, permettendo a Kid di lanciare l’imperatrice contro un muro vicino.

Big Mom in origine si era unita a Kaido e i suoi pirati bestia con il desiderio di conquistare il mondo. I due imperatori pianificavano di combinare i loro poteri per regnare sulla Grand Line e ottenere vendetta contro Luffy, l’eterna spina nel fianco di entrambi.

Nel momento in cui viene rivelato che una città molto cara a Big Mom viene bruciata e rasa al suolo dai pirati bestia, il governatore di Cake Island non si risparmia dal mutare i suoi vecchi alleati in nuovi nemici.

One Piece: il manga

One piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.