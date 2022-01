Law e Kid VS Big Mom – One Piece 1038

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Al terzo piano del castello di Onigashima, Raizo è completamente avvolto dalle fiamme, mentre Fukurokuju inizia a bruciare, ma nessuno dei due scioglie la propria tecnica di paralisi. Al secondo piano ci sono molti samurai feriti e sono intrappolati dal fuoco, il tetto crolla all’improvviso, ma Jimbe lo tiene in piedi e aiuta i samurai.

Al primo piano Chopper torna alla sue dimensioni normali, ma è preoccupato per Zoro, visto che la medicina che ha preso gli avrebbe riportato il doppio dei danni alla fine del combattimento. Zoro è cosciente, ma non riesce a muoversi e davanti a lui appare uno strano scheletro con una falce. Franky intanto sta cercando Zoro per soccorrerlo.

Izou ha sconfitto i suoi nemici, ma incontra il CP0. Il due membri del CP0 decidono di ignorarlo perché vogliono occuparsi della ciurma di Cappello di Paglia, ma Izou li sfida comunque. Yamato raggiunge gli esplosivi nel seminterrato prima del demone di fuoco. Yamato congela le bombe con un attacco, per evitare che esplodano e poi affronta il demone. Al piano terra Kid e Law sono sdraiati a terra e Big Mom si sta per dirigere sul tetto per aiutare Kaido. Però Law la colpisce dall’interno con la sua spada, mentre Kid crea un gigantesco toro di metallo che fa schiantare contro Big Mom. Law e Kid non hanno intenzione di lasciarla andare sul tetto.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

