Mentre gli scontri e i (falsi) ritorni aggiungono del pepe all’arco narrativo del Paese di Wano, il Capitolo 1008 di One Piece è ritornato sulla cima di Onigashima dove si sta consumando il combattimento mortale tra gli Imperatori Kaido e Big Mom contro una manciata di pirati della Peggiore Generazione, tra cui Monkey D. Rufy.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER su One Piece 1008!

Avevamo lasciato le controparti con Kaido intento ad evolversi definitivamente nella sua forma ibrida grazie al potere del Frutto del Diavolo Uo Uo no Mi (Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu (drago azzurro).

Ebbene, se abbiamo visto il gigante Imperatore nella sua forma di dragone a più riprese, adesso il maestro Oda lo ha reso ancor più spaventoso nella sua forma definitiva (umano e drago assieme).

Mostrato nel Capitolo 1003 in silhouette, alla fine di One Piece 1008 viene mostrato in forma integrale pronto a mostrare il suo potenziale contro i suoi nemici:

Ecco Kaido assieme all’alleata Big Mom:

