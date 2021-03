Il dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump, rivista settimanale manga che pubblica One Piece, ha chiesto all’autore e creatore di storia e disegni, Eiichiro Oda, come si sia preparato nella pratica dopo aver deciso di diventare un autore di fumetti manga.

La rivista ha chiesto all’autore, in particolare, quali suggerimenti avrebbe eventualmente da condividere con le nuove leve che decidono di affrontare questo tipo di lavoro. Ecco la risposta dell’autore nel dettaglio di seguito:

“Mi sono allenato praticando il realismo. Disegnavo i cartoni della Disney fotogramma per fotogramma e contemporaneamente realizzavo dei modelli guardando le sfilate di moda in TV”.

Anche i migliori devono imparare a loro volta dai migliori per divenirne, infine, tali. Oda-sensei non avrebbe potuto avere esperienza migliore se non quella di avvicinarsi al suo lavoro imitando leggende conosciute praticamente in ogni angolo di mondo.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1005 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 964 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics