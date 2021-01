The Promised Neverland 2 ha debutto ieri in Giappone e manca ormai pochissimo all’arrivo anche in Italia. L’anime infatti, come precedentemente riportatovi, debutterà su VVVVID il prossimo 11 Gennaio 2021, mentre i successivi usciranno dal 15 Gennaio 2021 ogni Venerdì alle 21:00 in contemporanea con la messa in onda giapponese.

Per ingannare l’attesa eccovi le opening ed ending theme in video!

Questa è la opening intitolata Identity:

The Promised Neverland S2 anime opening "Identity" pic.twitter.com/UnzkcJfDLA — 🌟The Promised Neverland🌟 (@TPNManga) January 6, 2021

Questa invece è la ending intitolata Mahou:

The Promised Neverland S2 Ending "Mahou" pic.twitter.com/LeDK3hxLQJ — 🌟The Promised Neverland🌟 (@TPNManga) January 6, 2021

Questa invece è la sinossi del primo episodio:

Fuggendo dal Grace Field House, Emma e i suoi amici corrono attraverso le terre selvagge dove vivono i demoni. Sulla strada verso sud-est con l’aiuto della penna lasciata da Norman come indizio, sono tutti inseguiti dai demoni…?!

In attesa di The Promised Neverland 2

Kaiu Shirai e Posuka Demizu hanno pubblicato i capitoli del manga originale su Weekly Shonen Jump dal 1 Agosto 2016 al 15 Giugno 2020 per un totale di 20 volumi.

Nuovi episodi autoconclusivi e light novel sono in corso di pubblicazione e un epilogo inedito sarà mostrato nel corso di una mostra dedicata all’opera.

Il manga è pubblicato in Italia da J-Pop.

Mamoru Kanbe (Elfen Lied) dirige The Promised Neverland 2 presso lo studio CloverWorks (DARLING in the FRANXX) su sceneggiature di Toshiya Ono (Blue Exorcist: Kyoto Saga, Land of the Lustrous) e Kaiu Shirai.

Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara.) cura il character design e la direzione generale dell’animazione, Takahiro Obata (One Piece Film Gold) ha composto la colonna sonora.

La seconda stagione si comporrà di 11 episodi.

In attesa della partenza di The Promised Neverland 2 la prima stagione è disponibile in streaming gratuito su VVVVID (anche nella edizione doppiata in Italiano) e in DVD e Blu-ray grazie a Dynit:

È notte all’orfanotrofio di Grace Field e due ombre corrono verso i cancelli. Emma e Norman, amici per la pelle, vogliono consegnare un animale di pezza a una bimba appena adottata. Per dirle addio e lasciarle un ricordo indelebile: quello dei bambini con cui ha condiviso 12 anni di studio e giochi all’aria aperta, sotto lo sguardo amorevole della tutrice. Orfani che a loro volta se ne sarebbero andati. È notte, Emma e Norman non lo sanno, ma il buio del mondo al di fuori dei cancelli di Grace Field è pronto a inghiottirli.

