Le richieste di Eiichiro Oda per il nuovo film di One Piece

One Piece: Oda vuole un ruolo importante per un personaggio femminile

Eiichiro Oda richiede per il nuovo film di One Piece che venga dato un ruolo importante ad un personaggio femminile.

Secondo Anime News Network, il produttore della Toei Animation, Shinji Shimizu, dichiara che la richiesta del mangaka sia accompagnata dal desiderio di coinvolgere un regista che non ha mai avuto a che fare con la serie. Avendo già interagito con il regista di Code Geass Goro Taniguchi, ha contattato il regista. Si è scoperto che era un vecchio amico di Oda e ha immediatamente accettato il lavoro.

Shimizu ha detto che, sebbene non siano molte le occasioni in cui un regista esterno alla Toei Animation lavori in studio, apprezza il risultato.

Riguardo la richiesta di dare un ruolo importante a un personaggio femminile, Shimizu mette in luce la difficoltà di tenerne conto durante la scrittura della sceneggiatura.

Ha espresso la sua gratitudine allo sceneggiatore Tsutomu Kuroiwa per combinato le. Infine, ha affermato che Oda è coinvolto, se non addirittura più pesantemente, in One Piece Film Red di quanto non lo fosse in One Piece Film Strong World, per il quale ha scritto la storia.

Il produttore precisa che il film animato in questione non è considerato, almeno al momento, canonico rispetto alla continuity del manga. Il film segue vicende parallele alla normale timeline, sebbene sia possibile che alcune informazioni ufficiali possano essere svelate nel corso della narrazione.

La produzione cinematografica verrà trasmesso in Giappone il 6 agosto 2022.

Il film più recente del franchise, One Piece Stampede (nonchè il quattordicesimo), ha debuttato in Giappone nell’agosto 2019 e ha guadagnato nel box office mondiale più di dieci miliardi di yen (circa 93 milioni di dollari).

One Piece Stampede è stato proiettato nelle sale statunitensi e canadesi dalla Funimation nell’ottobre 2019.

Il film ha celebrato il ventesimo anniversario dell’anime.

One Piece: il manga

One piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.