Il servizio di streaming anime Crunchyroll ha annunciato che Funimation Global Group di Sony acquisirà Crunchyroll. Anche il sito web di Sony Pictures ha confermato l’acquisizione. Sony riferisce che il prezzo di acquisto è di 1,175 miliardi di dollari, da pagare in contanti alla chiusura delle trattative. Nessuna delle società ha fornito ulteriori dettagli sull’acquisizione e l’accordo è ancora in attesa di approvazioni normative e burocratiche.

Nell’annuncio, Crunchyroll ha anche notato che ora ha 3 milioni di abbonati e 90 milioni di utenti registrati.

Nikkei Asia ha riferito in ottobre che Sony era in trattative finali per l’acquisizione di Crunchyroll. A quel tempo, il quotidiano ha riferito che Sony “potrebbe finire per spendere più di 100 miliardi di yen (957 milioni di dollari)“. Il sito web di tecnologia The Information ha riportato ad agosto che AT&T ha offerto Crunchyroll a Sony per 1,5 miliardi di dollari. Le informazioni affermavano quindi che Sony avrebbe “rifiutato” il prezzo, che effettivamente valuta il servizio di streaming a $500 per abbonato. La fonte di notizie di intrattenimento Variety ha poi riferito pochi giorni dopo che AT&T aveva fissato un prezzo di almeno 1 miliardo di dollari per la sua vendita di Crunchyroll. Variety ha affermato che AT&T stava acquistando la società a più potenziali acquirenti oltre a Sony Pictures Entertainment.

Acquistate la figure di Senku, protagonista di Dr. Stone in streaming su Cruncgyroll, QUI!