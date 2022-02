One Piece: novità sullo scontro tra Big Mom contro Law e Kid

Ci sono delle novità importanti per One Piece sullo scontro tra Big Mom contro Law e Kid che finalmente vede un vincitore.

One Piece ha ufficialmente incoronato il vincitore nella lotta tra Big Mom, Trafalgar Law ed Eustass Kid con il nuovo capitolo della serie!

L’arco narrativo di Wano ha raggiunto il suo apice quando la guerra su Onigashima raggiunge la fine delle sue battaglie finali. Mentre Rufy ha a che fare con Kaido in cima allo Skull Dome, Law e Kid uniscono le forze per eliminare il secondo Imperatore coinvolto in tutto questo, Big Mom.

Il capitolo precedente ha visto Big Mom vacillare per la prima volta per gli sforzi combinati di Law e Kid, da quando hanno iniziato a combatterla ai piani inferiori, e i due volevano fermarla con ogni mezzo necessario al fine di impedirle di interrompere la lotta sul tetto.

One Piece: il punto sul manga

Il capitolo 1040 di One Piece rivela che sebbene Law e Kid avessero un piano intelligente per bloccare Big Mom e mandarla a schiantarsi sull’isola di Wano sottostante, l’Imperatore era comunque in grado di contrattaccare.

Sull’orlo della morte, attraverso la sua tenacia, Big Mom attiva il suo Haki del Conquistatore e usa la sua tecnica di Vita o Morte più potente che risucchia le anime da tutti intorno.

Non ha alcun impatto su Law o Kid e poiché i due non la temono più, spingono un’ultima volta per intrappolarla nella nuova tecnica di Law (che mette a tacere tutti i suoni all’interno di una bolla e impedisce a Big Mom di usare i suoi poteri di rubare l’anima).

Tenuta in trappola nella bolla e incapace di emettere un suono, non è capace di riprendersi e finisce per cadere attraverso il buco nell’isola che Law aveva fatto in precedenza.

Kid la colpisce ancora una volta per spedirla dritta verso il basso.

Mentre riflette sulla lotta in generale e sul suo sogno che le sfugge di mano, Big Mom si schianta su Wano in basso in una gigantesca esplosione. Si potrebbe pensare che potrebbe ancora farcela in qualche modo, ma Eiichiro Oda si è assicurato di includere una dichiarazione ufficiale secondo cui Law e Kid hanno sconfitto Big Mom una volta per tutte.