Attraverso la sessione di domande e risposte tra fan ed Eiichiro Oda-sensei pubblicate all’interno del Volume 98 di One Piece, uscito in Giappone e negozi online il 4 febbraio 2021, l’autore giapponese ha svelato finalmente il nome e il tipo del Frutto del Diavolo di Kaido.

L’attuale villain numero uno della saga del Paese di Wano, nonchè uno dei Quattro Imperatori e leader dei Pirati delle Cento Bestie, vanta quindi il Frutto del Diavolo denominato Uo Uo no Mi (Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu (letteralmente, drago azzurro).

Si tratta, coerentemente con quanto visto sino ad oggi sia nel manga che nell’anime di One Piece, di una forma divina di un drago risalente alla mitologia orientale.

Il potere di Kaido, in altre parole, si rifà alla leggenda mitologica secondo la quale una carpa koi venne un giorno premiata dagli dei divenendo un dragone poichè per tanto tempo faticò nel tentativo si scalare una montagna insormontabile.

Non è una caso che Kaido possa trasformarsi in un dragone e che le porte del Paese di Wano siano, appunto, delle pericolose e insormontabili cascate abitate da carpe.

