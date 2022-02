One Piece Red: una nuova storyboard anticipa una svolta

L’account Twitter ufficiale di One Piece: Red ha condiviso un nuovo storyboard che vede Monkey D. Rufy soggiare un look molto diverso da quello attuale dell’Arco di Wano.

Questo significa che il film potrebbe portarci nel passato, seguendo la storia di Shanks.

Di seguito è possibile osservare il post presente sulla pagina Twitter di One Piece: Red:

Il prossimo film della serie Shonen di One Piece seguirà il mentore di Monkey D. Rufy, Shanks, che sarà al centro del quindicesimo film della serie Shonen.

Sembra che una nuova storyboard rilasciata per il film d’animazione suggerisce alcuni eventi importanti. Con la guerra di Wano attualmente in corso sia nella serie anime che nel manga creato da Eiichiro Oda, gli eventi di Red potrebbero sicuramente essere una combinazione del passato e del presente della Grand Line.

Shanks è stato un personaggio influente nel franchise Shonen di One Piece, essendo responsabile non solo del sogno di Rufy di diventare il re dei pirati, ma ha inavvertitamente fatto in modo che il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia ingerisse il Frutto del Diavolo Gom Gom, che ha trasformato Rufy in un pirata che può allungare le sue membra e sferrare colpi tremanti.

Uno dei momenti più cruciali tra Rufy e Shanks risale al momento in cui il pirata più anziano salva Rufy da un mostro marino, costando il braccio allo spavaldo dai capelli rossi ma ha forgiato il legame tra i due personaggi di Shonen.

One Piece Red: il fillm

L’attuale linea temporale in cui si svolgerà in One Piece: Red è una supposizione di chiunque, con il produttore del film che è enigmatico quando si tratta di sapere se questo nuovo film con Shanks si svolgerà durante le vicende principali della serie pirata.

Shanks non ha fatto molte apparizioni nella serie principale rispetto a Rufy e i suoi Pirati di Cappello di Paglia, ma sembra che questo film in uscita, che dovrebbe arrivare in Giappone ad agosto, risolverà l’enigma.