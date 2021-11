Shonen Jump – 3 nuovi manga in arrivo

Shonen Jump, il popolare settimanale di manga per ragazzi edito da Shueisha, ospiterà tre nuove serie.

Come annuncia il numero 49 della rivista, si parte il 15 Novembre 2021 sul numero 50 con Ayashimon di Yuji Kaku — già autore di Hell’s Paradise – Jigokuraku.

Il primo capitolo si comporrà di 54 pagine, inclusa una tavola a colori, e sarà in copertina.

La serie prende il via quando una misteriosa pioggia di meteoriti cade in una lunga notte di Autunno.

Yuji Kaku ha pubblicato Hell’s Paradise – Jigokuraku su Shonen Jump Plus tra il 2018 e il 2021.

In Italia è uscito per J-POP Manga:

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun! Tra avversari assetati di sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva, arriva un nuovo appassionante shonen che vi lascerà a bocca aperta!

La seconda nuova serie è Mamore! Shugomaru di Daiki Ihara e debutterà il 22 Novembre 2021 sul numero 51.

È un manga comico di ambientazione scolastica incentrato su una strana guardia del corpo.

Il 29 Novembre 2021 sul numero 52, infine, debutterà Doron Dororon di Kagen Osu che racconterà la sconfitta dei creature sovrannaturali malvagie per la delizia del mondo.