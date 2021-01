Hell’s Paradise – Jigokuraku, come sappiamo, si è avviato verso l’epilogo lo scorso Settembre.

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale l’autore della serie Yuji Kaku ha annunciato che il capitolo della settimana prossima sarà l’ultimo: la serie si concluderà quindi il 24 Gennaio 2021 con il capitolo 127 su Shonen Jump Plus e su Manga Plus.

L’opera dovrebbe comporsi di 13 volumi complessivi.

In Giappone Hell’s Paradise – Jigokuraku è in corso di serializzazione sulla rivista digitale Shonen Jump Plus dal 22 Gennaio 2018; il volume 12 è uscito il 4 Dicembre 2020.

Una novel è stata pubblicata il 4 Settembre 2019.

In Italia esce per J-POP Manga, che presenta così la serie:

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun! Tra avversari assetati di sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva, arriva un nuovo appassionante shonen che vi lascerà a bocca aperta!