One Piece 1010 - il nuovo potere di Rufy

La battaglia di Onigashima ha offerto di recente uno scambio di colpi e di nuovi poteri non indifferenti tra le due controparti: la Peggiore Generazione di Rufy, Zoro, Law, Kidd, Killer e gli Imperatori Kaido e Big Mom.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1010.

All’insegna di una battaglia senza esclusioni di colpi, ognuno ha fatto parlare di sè: Zoro ha difeso i suoi compagni dal temibile attacco combinato di Kaido e Big Mom; Law, Kidd e Killer hanno diviso Big Mom da Kaido e lasciato il despota di Wano solo in battaglia; Kaido si è evoluto nella sua forma ibrida; Zoro ha lanciato il suo attacco più forte forgiato dal potere dell’Haki Conquistatore (presumibilmente della katana Enma).

C’è stato molto di più, chiaramente, ma adesso la battaglia passa ad un nuovo livello con il protagonista della serie, Rufy, pronto a sfoderare il suo nuovo potere.

All’interno del Capitolo 1010 di One Piece, dopo aver assaggiato la tecnica di Zoro intrisa dell’Haki del Re Conquistatore, Kaido si rende conto che anche lo spadaccino potrebbe possedere quel tipo di potere, ma Zoro ancora non sembra esserne cosciente.

Anche Rufy è testimone della scena, quindi, subito dopo, arriva a comprendere come ricorrere alla vera essenza dell’Haki di Wano (il Ryou), ovvero fondendo l’Armatura con il Re Conquistatore.

Prima di attaccare Kaido con questa realtà in mente, Rufy ricorda gli insegnamenti di Hyogoro sul controllo del Ryou. In tali occasioni, quando erano in prigione presso Udon, il grande samurai di Wano gli aveva appunto intimato di far fluire il Ryou nel suo attacco e di lanciarlo senza toccare il nemico col pugno.

Pertanto, unendo Armatura con il Re Conquistatore, Rufy attacca con successo Kaido promettendoli che in modo o nell’altro lo sconfiggerà in questa sede.

Il Capitolo 1010 specifica, inoltre, che anche Kaido è in grado di fondere il suo Haki con quello del Re Conquistatore, ed è tramite tale metodo che ha scaraventato per la prima volta Rufy col suo Boro Breath.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1010 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 970 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.