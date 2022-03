Dragon Ball Heroes: il titolo del secondo episodio di “Ultra God Mission”

Super Dragon Ball Heroes svela il titolo del prossimo episodio della saga di Ultra God Mission!

La serie animata promozionale è ora nel mezzo della sua terza stagione di episodi.

In seguito agli eventi della saga di Big Bang Mission e dell’arco di New-Space Time War, si rivela che Goku e gli altri sono stati gettati in un’altra caotica rissa.

Questa volta coinvolge una nuova minaccia divina che ha riunito tutti i tipi di nemici e alleati del franchise in un unico posto per un enorme torneo.

Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission ha finalmente fatto il suo debutto. Questo ha anche confermato il titolo per il prossimo grande episodio.

Il secondo episodio sarà “Feroce battaglia nel torneo super spazio-temporale! I guerrieri in nero attaccano!“. Come suggerisce il titolo, sembra che vedremo i misteriosi guerrieri nella squadra nera fare la loro mossa per il resto del torneo.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita per il prossimo episodio, ciascuna di queste versioni è avvenuta entro uno o due mesi l’una dall’altra.

Se il programma persiste, non passerà molto tempo prima di vedere cosa accadrà dopo questo torneo caotico.

Come visto nel primo episodio, il precedente Supremo Kaio del Tempo riunisce alcune facce sorprendenti (che per qualche motivo include anche Yamcha) per questo torneo senza un vero obiettivo per il potenziale vincitore.

Si anticipa che il precedente Supremo Kaio del Tempo stia usando questo torneo come mezzo per una sorta di sacrificio rituale. Apparentemente è lei che si cela dietro i “guerrieri in nero”, visti nel corso dell’arco della guerra del nuovo Spazio-Tempo dall’episodio precedente.

Quindi sembra che finalmente ci saranno delle risposte su questo nuovo torneo selvaggio.