Arriva anche in Italia Super Dragon Ball Heroes, edito da Star Comics, il manga di Yoshitaka Nagayama ispirato alla serie di videogame omonima; il primo volume dà inizio alla prima saga, Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco (Ankoku Makai Mission!).

Il franchise di Dragon Ball, da decenni, intrattiene ed appassiona milioni di fan in tutto il mondo; manga, anime, videogiochi, giochi di carte collezionabili e tanti altri prodotti stanno continuando ad alimentare la passione del pubblico, consegnando Goku, i Saiyan e gli altri personaggi all’immortalità.

L’ultima occasione di espandere il franchise è arrivata proprio grazie al videogioco arcade giapponese sviluppato da Dimps; grazie all’aggiunta delle dinamiche tipiche dei giochi di carte collezionabili, il titolo ha conquistato il pubblico.

Per promuoverlo, è stata realizzata (proprio dopo il ritorno del franchise con Dragon Ball Super) una serie animata e poi il videogioco ha dato vita anche ad una serie manga. Finalmente, possiamo mettere le mani sul primo volume, che dà inizio alla missione dei guerrieri della Pattuglia Temporale.

Super Dragon Ball Heroes – Missione nell’oscuro mondo demoniaco vol.1: inizia la missione della Pattuglia Temporale!

La storia di questa prima saga, e del manga, inizia con Trunks del futuro che, intento nel suo viaggio per tornare indietro nel tempo e salvare il suo mondo dalla distruzione causata dagli androidi C-17 e C-18, si ritrova al cospetto di Chronoa, la Kaiohshin del Tempo.

Il giovane Saiyan entra quindi a contatto con le problematiche riguardanti l’alterazione della linea temporale; col solito spirito coraggioso e intraprendente, decide così di unirsi alla Kaiohshin del Tempo per salvaguardare lo spazio-tempo dalle anomalie.

La minaccia più grande è rappresentata dalla demoniaca Towa, intenzionata a radunare le Sfere del Drago Oscure per restituire i poteri allo stregone Magicabula affinché questi possa rompere il sigillo dell’Oscuro Regno Demoniaco e trascinare il mondo nel caos. Che la missione della Pattuglia Temporale abbia inizio!

Super Dragon Ball Heroes – Missione nell’oscuro mondo demoniaco vol.1: un “fresco” what if

Già grazie a Dragon Ball Super, siamo venuti a contatto con un nuovo modo di approcciarsi alla “mitologia” cristallizzatasi grazie al lavoro esemplare di Akira Toriyama, non senza alcune critiche da parte dei fan.

Questa nuova serie espande però il mondo di Dragon Ball in una maniera del tutto coerente in sé stessa, utilizzando l’espediente della linea temporale che tanto ha già segnato, ad esempio, il mondo dei comics supereroistici USA (si veda Flashpoint, sponda DC).

Vecchi personaggi, insigniti di nuovi ruoli e funzioni, si trovano alle prese con vecchi e nuovi nemici, in situazioni già note inserite però in un macrocontesto del tutto innovativo; una storia, diremmo, tagliata su misura per il personaggio di Trunks del futuro, apprezzatissimo dai fan sin dai tempi di Dragon Ball Z e ritornato nuovamente in auge anche in Super.

Questa volta, ad essere in pericolo non è la Terra, bensì lo spazio-tempo; un’apertura all’universo che segue la strada intrapresa da Super e continua a spingere il franchise verso nuovi orizzonti.

Le onomatopee ben supportano le tavole, contribuendo alla caratterizzazione dei personaggi nel loro essere funzioni d’intrattenimento; troppo presto, ancora, per giudicare lo spessore della narrazione, che già si distingue però per un tono allegro e “colorato” confezionato da una sceneggiatura fanciullesca e “leggera”.

Utile, a questo fine, il capitolo aggiuntivo dedicato ai charisma, giovani personaggi-giocatori che raccontano, spiegandolo, il bello del videogioco, costruendo in scena una narrazione tutta a tema videoludico.

Raccolta nella solita impeccabile edizione Star Comics, pratica, elegante e sempre funzionale, questa prima tappa della saga Missione nell’oscuro mondo demoniaco ci introduce una prospettiva completamente nuova (e ricca di “appigli” familiarissimi) grazie alla quale intrattenerci coi nostri amati personaggi.

Un manga che stuzzicherà sicuramente la curiosità dei fan più incalliti di Dragon Ball, permettendo inoltre alle nuove generazioni di entrare a contatto con un mondo che ha fatto la storia del fumetto giapponese (e non solo!).

