Dragon Ball: l’arco Ultra God Mission debutta con un poster

La precedente stagione di Super Dragon Ball Heroes si è conclusa con l’arco della guerra spazio-temporale, che ha visto i Combattenti Z combattere contro un resuscitato Goku Black.

La serie spin-off si è presa qualche mese di pausa prima di rilasciare la sua ultima trama, l’ Ultra God Mission (Missione Ultra Dio).

Con il primo episodio del nuovo arco narrativo già arrivato, ecco un nuovo poster per celebrare la continuazione della serie che riunisce innumerevoli eroi e cattivi del passato di Dragon Ball.

La missione Ultra Dio ha creato il “Super Space-Time Tournament” per i combattenti Z e alcuni dei loro alleati di diversi universi e realtà alternative, aggiungendo anche alcune importanti sorprese nel mix.

Una delle sorprese è stata l’inclusione di Yamcha, probabilmente il più debole degli Z Fighters, che ha affrontato Cyborg Freezer durante questo nuovo torneo.

Il torneo ci ha anche regalato alcuni combattimenti che molto probabilmente non avremmo mai visto nella serie principale di Dragon Ball Super, come Kid Bu che combatte Janemba; e OG Broly che combatte contro Jiren.

Di seguito ecco il nuovo poster:

SDBH: Ultra God Mission Anime Key Visual. Episode 1 with English Subtitles releases later today. pic.twitter.com/9mK4H0dZuR — Hype (@DbsHype) February 23, 2022

Sono riuniti Goku, Vegeta, il Goku della Pattuglia del Tempo, il Supremo Kai dello Spazio e del Tempo e i nuovi cattivi dell’Ultra God Mission. Questo nuovo torneo che riunisce nuovi e vecchi personaggi per il franchise!

Heroes ha continuato a essere un formato piuttosto narrativo per il franchise di Dragon Ball, poiché i fan aspettano notizie su quando la serie televisiva principale di Dragon Ball Super farà il suo ritorno.

Questo aprile vede l’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero, e la serie dovrà ancora tradurre gli archi conosciuti come Moro Arc e Granolah The Survivor Arc. Quindi c’è molto materiale da coprire per lo show principale dell’anime.