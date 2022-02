Dragon Ball Super: Super Hero: verso la conferma di un personaggio

Qualche giorno fa si immaginava il ritorno di un personaggio nel nuovo film di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il personaggio in questione è Gotenks e sembra proprio che la presenza della fusione tra Goten e Trunks vada verso la conferma.

Dragon Ball Super ha attirato l’attenzione dei fan questa settimana con il suo ultimo capitolo e, naturalmente, l’anime non sarebbe stato da meno.

I fan hanno potuto dare un’occhiata ad alcune novità di Dragon Ball Super: Super Hero grazie a un nuovo poster.

E ora, una pubblicità di merchandising ha confermato che il film metterà in luce la presenza di Gotenks ad un certo punto.

UDM Burst Set 50th & 51st, both sets features characters appearing in SUPER HERO (officially confirmed). Seems like Fat Gotenks will be returning in the next movie. pic.twitter.com/o3g6MR030s — Hype (@DbsHype) February 21, 2022

Tuttavia, c’è qualcosa di leggermente diverso dal Gotenks che ci si aspetta. Infatti si può vedere perché Fat Gotenks, risultato di una fusione non riuscita.

Quindi, naturalmente, i fan sono ansiosi di vedere gli eroi adolescenti far rivivere questo personaggio.

Sebbene questo merchandise confermi Gotenks, non dovrebbe sorprendere i fan. Questo perché l’ultimo poster del nuovo film del franchise, ha anticipato l’arrivo della fusione.

L’inquadratura mostra i ragazzi nella posa della Fusion Dance con le dita tese, ma le loro mosse non erano identiche. Le loro dita non corrispondenti hanno promesso che una Fusion Dance fallita era in arrivo e, a quanto pare, Dragon Ball sta creando un’interessante anticipazione su questa vicenda.

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

In uscita il 22 aprile 2022, è il secondo lungometraggio dell’anime di Dragon Ball Super. Animato in computer grafica, il lavoro prevede una stretta supervisione di Akira Toriyama nella storia e nei dialoghi, come per i lungometraggi precedenti. Secondo Akio Iyoku, questo è il miglior film per Toriyama stesso. È stato riconosciuto come tale anche da Masako Nozawa e Toshio Furukawa.

Qui di seguito è possibile vedere il trailer ufficiale del film: