Dragon Ball Super : Super Hero: rilasciati nuovi dettagli nel nuovo poster

Recentemente è stato rilasciato rilasciato un nuovo poster per il prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero!

Il franchise sta finalmente tornando per la prima nuova uscita anime da quando l’ultimo film della serie è uscito nei cinema giapponesi quattro anni fa e introdurrà i fan a un nuovo tipo di look per il franchise.

Questo non include solo gli ovvi aggiornamenti dell’animazione CG, ma anche alcuni nuovissimi look per i personaggi di ritorno. Ma ci saranno alcune nuove aggiunte nel mix e una nuova battaglia inizierà per intero.

Prendendo parte all’evento Dragon Ball Games Battle Hour, Dragon Ball Super: Super Hero ha pubblicato un nuovo poster per il film che riprende l’immagine trovata nel primo poster rivelato qualche mese fa e la espande per rivelare nuove aggiunte al film.

Sono inclusi C-18, Goten, Trunks e altri. Ognuno di loro ha subito alcune modifiche, visibili di seguito:

Il film è attualmente programmato per il rilascio in Giappone il 22 aprile.

Sfortunatamente non ha ancora confermato i suoi piani di rilascio internazionale al momento della stesura di questo articolo.

Per quanto riguarda ciò che è possibile aspettarsi di vedere dal nuovo film, è ufficialmente descritto come segue: “Dragon Ball Super: Broly è stato un mega-successo con un incasso mondiale di 13,5 miliardi di yen. 4 anni dopo, nel 2022, un nuovo film nella serie Dragon Ball Super è finalmente arrivato con un ‘risveglio’ ancora più grande!

Dragon Ball Super – Super Hero: il film

L’uscita del nuovo film della serie è prevista per il 22 aprile 2022 in Giappone e la trama è la seguente:

“L’Armata del Fiocco Rosso, un’organizzazione malvagia che una volta è stata distrutta da Goku in passato, è stata sostituita da un gruppo di persone che hanno creato nuovi e potenti Androidi, Gamma 1 e Gamma 2. Si definiscono “supereroi” e iniziano ad attaccare Piccolo, Gohan e altri… Qual è il vero scopo della “nuova Armata del Fiocco Rosso”? Con il pericolo incombente in tutto il mondo, ora è il momento di svegliarsi! Svegliati, Super Eroe!!”