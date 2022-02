Dragon Ball Super: Super Hero: il produttore spiega il titolo del film

Il produttore Akio Iyoku ha colto l’occasione per parlare della storia di Dragon Ball Super: Super Hero, raccontando anche il processo di scelta del titolo per il prossimo capitolo dell’anime di Shonen.

Dragon Ball Super: Super Hero è uno strano titolo per una serie che ha alcuni titoli stravaganti, tra cui il semplicistico “Broly” insieme a “La resurrezione di F” e “La battaglia degli Dei“.

Ma c’è un metodo che spiega la scelta di questo titolo. Di recente, uno dei principali produttori del film che arriverà ad aprile ha spiegato il motivo per cui hanno scelto “Super Hero”, oltre a rivelare una serie di altri dettagli per il prossimo capitolo dell’anime di Shonen.

Con Goku e Vegeta che si allenano fuori dal mondo durante gli eventi del film, apparentemente insieme al leggendario Super Saiyan Broly che era l’antagonista del film precedente, spetta a Gohan e Piccolo affrontare gli androidi conosciuti come Gamma 1 e Gamma 2.

Dragon Ball Super rimane per lo più con Goku e Vegeta, i due principali guerrieri Saiyan, quindi questo rappresenta un netto cambiamento rispetto alle battaglie che abbiamo visto svolgersi in questa serie di Shonen sequel.

Come riporta Comicbook, ecco le parole di Akio Iyoku:

“Sono passati quasi 40 anni dall’inizio della serie, ma mai prima d’ora c’è stato un lavoro con così tanto cuore. Questa volta stiamo usando un approccio diverso per esprimere le immagini. Questa volta, la storia è incentrata sul duo maestro-discepolo tra Piccolo e Gohan. Fino ad ora, tutti sono diventati sempre più forti. Quindi, questa volta, la Terra è il palcoscenico. “Come faranno le persone sulla Terra a resistere a questa minaccia?” è il modo in cui ci siamo inventati questa storia. Il titolo è stato deciso dopo aver terminato la storia. Si è discusso molto sull’avere “Super” nel titolo, ma volevamo trasmettere l’idea che tutti sono un eroe, il che è perché abbiamo deciso questo titolo. Può essere un po’ cliché, ma è quello che ci siamo inventati“.

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Si tratta del secondo lungometraggio dell’anime di Dragon Ball Super, in uscita il 22 aprile 2022. Animato in computer grafica, il lavoro prevede una stretta supervisione di Akira Toriyama nella storia e nei dialoghi, come per i lungometraggi precedenti.

Secondo Akio Iyoku, questo è il miglior film per Toriyama stesso.