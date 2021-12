Dragon Ball Super: Super Hero, trailer e data di uscita ufficiale

L’account Twitter di Dragon Ball Super: Super Hero ha pubblicato il primo trailer del film animato ispirato alla serie. In più, ha annunciato che il lungometraggio in questione debutterà, ufficialmente, il 22 aprile 2022.

Due novità alquanto importanti per uno dei film più attesi dell’anno. E che accrescerà ulteriormente l’attesa dei fan verso questa nuova iniziativa.

I dettagli di Dragon Ball Super: Super Hero

Il lungometraggio illustrato sino ad orasi svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Buu; è ambientato dopo il film Broly ma prima del 28° torneo Tenkaichi.

È il secondo anime film della serie Dragon Ball Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Dragon Ball Super Broly.

La serie anime Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dalla versione manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Il manga in Italia edito da Star Comics

Al momento si compone di 17 volumi.