Dragon Ball Super 79 – le prime pagine del capitolo

Dragon Ball Super 79 uscirà il 21 Dicembre 2021 sulle pagine del numero di Febbraio del mensile V Jump di Shueisha.

Come di consueto, il sito web ufficiale del franchise ha pubblicato gli storyboard delle pagine di apertura del capitolo che si intitola “Gas VS Granolah”

Di seguito le tavole iniziali di Dragon Ball Super 79.

ATTENZIONE AI POSSIBILI SPOILER!

Dragon Ball Super nasce come serie anime di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La versione manga di Toyotaro ha preceduto la messa in onda dell’anime ed è in corso di serializzazione sulla rivista V Jump dal 20 Giugno 2015.

Il volume 16 è uscito il 4 Agosto 2021 in Giappone, mentre il volume 17 è disponibile dal 3 Dicembre.

Edizioni Star Comics e il 25 Agosto 2021 In Italia il manga esce pere il 25 Agosto 2021 è arrivato il volume 14 con allegato un mini shikishi.

Il volume 15 sarà disponibile a Dicembre.