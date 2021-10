Dragon Ball Super: Super Hero – prime anticipazioni sul prossimo trailer

Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film del franchise, arriverà nei cinema nel corso del 2022.

Dopo il teaser video e le novità dal recente New York Comic Con, altri aggiornamenti sono in arrivo.

Per festeggiare i 250 mila follower, il profilo Twitter ufficiale del film ha infatti promesso che il nuovo trailer arriverà a breve.

Conterrà sequenze impressionanti e potrebbe svelare il segreto dell’esercito del Red Ribbon.

Dragon Ball Super: Super Hero si svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Buu; è ambientato dopo il film Broly ma prima del 28° torneo Tenkaichi.

Non si entra più nel dettaglio per non spoilerare la saga di Granolah in corso nel manga di Toyotaro.

I due nuovi personaggi ideati da Akira Toriyama che abbiamo visto nella nuova locandina si chiamano Gamma 1 e Gamma 2.

È il secondo anime film della serie Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Broly.

La serie anime si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dall’adattamento manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Al momento si compone di 16 volumi.