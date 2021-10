Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova locandina

Dragon Ball Super: Super Hero è il prossimo film animato del franchise.

Tra i protagonisti del New York Comic Con, proprio in occasione della fiera arriveranno nuove informazioni sulla pellicola.

In attesa del panel dedicato, previsto per il 7 Ottobre, possiamo dare uno sguardo al nuovo manifesto del film.

La locandina ritrae Piccolo e Goku tra due dei nuovi personaggi ideati dal maestro Akira Toriyama per il lungometraggio:

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo anime film della serie Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Broly.

L’uscita è confermata per il 2022.

Di seguito il breve teaser di questa Estate:

La serie anime si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dall’adattamento manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Al momento si compone di 16 volumi.