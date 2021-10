Dragon Ball Super: Super Hero – le ultime novità e il nuovo video

Arrivano diverse novità sul film Dragon Ball Super: Super Hero dal New York Comic Con.

Il film si svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Buu; è ambientato dopo il film Broly ma prima del 28° torneo Tenkaichi.

Non si entra più nel dettaglio per non spoilerare la saga di Granolah in corso nel manga di Toyotaro.

I due nuovi personaggi ideati da Akira Toriyama che abbiamo visto nella nuova locandina si chiamano Gamma 1 e Gamma 2.

Masako Nozawa, voce di Goku, ha confermato il ritorno del Red Ribbon.

A seguire il nuovo video promozionale, accompagnato dalle frasi:

Una nuova crisi.

Una malvagia organizzazione che trama nell’ombra.

Alzati nostro EROE

Dragon Ball Super: Super Hero Movie PV. pic.twitter.com/0TgIFpTw7C — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 7, 2021

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo anime film della serie Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Broly.

L’uscita è confermata per il 2022.

Di seguito il breve teaser di questa Estate:

La serie anime si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dall’adattamento manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Al momento si compone di 16 volumi.