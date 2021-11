Dragon Ball Super 17 – la copertina del volume

Il volume 17 di Dragon Ball Super, la serie manga di Akira Toriyama e Toyotaro, sarà disponibile nelle librerie del Giappone dal 3 Dicembre 2021.

Di seguito possiamo ammirare l’illustrazione di copertina del tankobon, che raccoglie i capitoli 73-76 del manga:

Dragon Ball Super nasce come serie anime di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La versione manga di Toyotaro ha preceduto la messa in onda dell’anime ed è in corso di serializzazione sulla rivista V Jump dal 20 Giugno 2015.

Il volume 16 è uscito il 4 Agosto 2021 in Giappone.

Edizioni Star Comics e il 25 Agosto 2021 In Italia il manga esce pere il 25 Agosto 2021 è arrivato il volume 14 con allegato un mini shikishi.

Il volume 15 sarà disponibile a Dicembre.