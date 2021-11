Dragon Ball GT ritorna in TV

Dragon Ball GT ritorna in TV, sulle frequenze di Italia 2 — il canale 66 del digitale terrestre e il canale 16 di tivùsat.

La serie animata del 1996 andrà quindi in onda da Mercoledì 24 Novembre 2021 dalle 15:05 circa con tre episodi:

Episodio 1

Esistono altre sette sfere del drago!

Sulla Terra sono passati alcuni anni; Pilaf, Mei e Sao hanno raggiunto il palazzo con l’intenzione di recuperare delle nuove sfere del drago più potenti.

Episodio 2

Pan parte per lo spazio aperto

Per permettere a Goku di partire alla ricerca delle sfere, Bulma mette a punto una nuova navicella spaziale, omologata per tre persone.

Episodio 3

Il pianeta dei mercanti

I nostri tre amici sono in viaggio ormai da una settimana e la navicella si scontra con una specie di meteorite. Trunks decide di fare un atterraggio di emergenza.

Ricordiamo che la replica precedente della serie ha proposto una sequenza per la prima volta doppiata in Italiano.

Seguono la messa in onda di Dragon Ball GT, dal Lunedì al Venerdì, Captain Tsubasa (3 episodi) e alle 19:45 Naruto Shippuden (3 episodi).

La serie ha debuttato in Giappone il 7 Febbraio 1996, una settimana dopo la conclusione di Dragon Ball Z, e si è conclusa dopo 64 episodi il 19 Novembre 1997.

Toei Animation ha prodotto la serie, che non è basata sul manga di Akira Toriyama; il maestro ha dato il suo contributo all’anime fornendo le premesse e il character design originale.

In Italia è arrivata su Italia 1 nel 2001; Yamato Video e Koch Media hanno pubblicato la più recente edizione in DVD.

Star Comics ha pubblicato gli anime comics della serie.