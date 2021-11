Captain Tsubasa ritorna su Italia 2

La serie anime Captain Tsubasa del 2018 ritorna su Italia 2.

La trasmissione degli episodi partirà sul canale 66 del digitale terrestre Mercoledì 10 Novembre 2021 alle 16:40 circa, subito dopo I Cavalieri dello Zodiaco e al posto di Dragon Ball Super.

Andranno in onda tre episodi dal Lunedì al Venerdì.

Basato sul manga originale di Yoichi Takahashi edito da Edizioni Star Comics in Italia, Captain Tsubasa è diretto da Toshiyuki Kato (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Full Moon O Sagashite) presso lo studio David Production (Fire Force, Cells at Work!) su sceneggiature coordinate da Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY).

Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) ha curato il character design e la direzione generale dell’animazione; Hayato Matsuo (Hellsing Ultimate, Le Bizzarre Avventure di JoJo, The World God Only Knows) ha composto la colonna sonora.

In Giappone il nuovo Captain Tsubasa è andato in onda per 52 episodi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia è arrivato per la prima volta su Italia 1 a fine 2019 con i primi 28 episodi, mentre i restanti lo scorso Giugno.

Anime Factory lo ha pubblicato integralmente in home video:

La storia parla di un ragazzino giapponese, Tsubasa Ozora il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Tsubasa si trasferisce quando sta per iniziare l’ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankatsu, e non, come inizialmente previsto, alla privata Shutetsu.