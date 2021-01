Dragon Ball GT si concluderà su Mediaset Italia 2 questa sera, Mercoledì 20 Gennaio 2021, con l’episodio 64 intitolato Arrivederci Goku.

La pagina Facebook ufficiale del canale 66 del digitale terrestre anticipa una sorpresa: Massimo Triggiani (L’Attacco dei Giganti, My Hero Academia, Tokyo Ghoul) ha infatti doppiato una sequenza inedita che verrà trasmessa in prima TV.

Ecco il post nel dettaglio:

La serie GT debutta in Giappone il 7 Febbraio 1996, una settimana dopo la conclusione di Dragon Ball Z, e si conclude dopo 64 episodi il 19 Novembre 1997.

La serie è prodotta da Toei Animation e non è basata sul manga di Akira Toriyama, che ha dato il suo contributo all’anime fornendo le premesse e il character design originale.

In Italia è arrivata su Italia 1 nel 2001; Yamato Video e Koch Media hanno pubblicato la più recente edizione in DVD.

In occasione degli Star Days, Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione degli anime comics della serie, il primo volume arriverà a Febbraio:

Sono passati cinque anni da quando era volato via assieme a Ub, reincarnazione di MajinBu, per addestrarlo; e ora Goku, a causa di una circostanza imprevista, è ritornato bambino! Le avventure si susseguono, così come le battaglie e i nemici. In seguito allo scontro col crudele e potentissimo Super Cyborg 18 molti sono caduti, e per riportarli in vita i nostri radunano come consuetudine le Sfere del Drago. Ma qualcosa non va come previsto: gli esseri umani hanno espresso troppi desideri, e le sfere si sono inquinate di energia negativa, dando vita a sette nuovi draghi malvagi che si spargono per il mondo portando terrore e distruzione!