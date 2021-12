Dragon Ball – Koyoharu Gotouge ridisegna la cover del volume 32

Koyoharu Gotouge, autrice dell’acclamato Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, ha reinterpretato la copertina del volume 32 di Dragon Ball.

L’illustrazione fa parte della galleria di omaggi che festeggia il 40° anniversario del manga di Akira Toriyama:

I mangaka finora coinvolti sono:

Il progetto proseguirà ogni mese fino al Novembre 2024.

Edizioni Star Comics presenta così il volume 32:

In questo numero, mentre Goku si allena con Gohan per fare esplodere la forza nascosta del ragazzo, Vegeta affronta Cell, il quale però mira ad assorbire l’energia dei cyborg per diventare invincibile…

Akira Toriyama ha serializzato il manga originale dal 20 Novembre 1984 al 23 Maggio 1995 su Weekly Shonen Jump e i 520 capitoli della serie hanno formato 42 volumetti.

Ha ispirato serie animate per la tv, spin-off, videogame, film animati e live action, special e OVA.

Al momento è in corso il sequel Dragon Ball Super a cura di Toyotaro e un nuovo film animato arriverà al cinema nel corso del 2022.

In Italia sempre Star Comics sta pubblicando Demon Slayer; la prima stagione dell’adattamento anime è disponibile su VVVVID in streaming gratuito e in home video, la seconda è in simulcast su Crunchyroll mentre il film arriverà al cinema a Gennaio 2022.