Dragon Ball The Breakers: Bandai Namco annuncia il nuovo gioco

Dragon Ball The Breakers è il nuovo videogioco della saga che Bandai Namco Europe ha da poco annunciato.

Si tratta di un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico, che arriverà nel 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il gioco sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su PC, inoltre, i giocatori potranno provare il gioco grazie a una Beta chiusa.

Dragon Ball The Breakers è ambientato nell’universo di Dragon Ball Xenoverse e consente di giocare nei panni di uno dei celebri rivali del franchise, il “Razziatore”, o in quelli di uno dei sette “Superstiti” senza alcun super potere.

Il Razziatore dovrà sfruttare tutta la sua forza travolgente per eliminare i “Superstiti”.

Questi semplici civili sono rimasti intrappolati in una “Frattura temporale”, un luogo in cui spazio e tempo sono nel caos, e dovranno collaborare tra loro per respingere il Razziatore e fuggire usando la Super macchina del tempo.

I giocatori potranno anche usare diversi oggetti sul campo di battaglia per cercare di fuggire strategicamente.

Inoltre, il nuovo gioco collegherà i dati di gioco salvati con Dragon Ball Xenoverse 2.

“Non vediamo l’ora che i giocatori possano provare questo nuovo titolo nel franchise di Dragon Ball!”, ha dichiarato Ryosuke Hara, produttore di DRAGON BALL: THE BREAKERS per BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “Stiamo lavorando duramente con il team di Dimps per offrire una nuova e divertente esperienza multiplayer asimmetrica accessibile a tutti, grazie alla sua vasta e profonda gamma di situazioni e gameplay. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella Beta chiusa.”

Segue il trailer di annuncio: