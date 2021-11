Dragon Ball Xenoverse 2 – disponibile il Legendary Pack 2

Il Legendary Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile negli store digitali.

I personaggi di Dragon Ball contenuti sono Gogeta da Dragon Ball Super, Caulifla e Kale in forma Super Saiyan 2 e Jiren (pieno potere).

In aggiunta ai personaggi giocabili, il Legendary Pack 2 include diversi contenuti bonus: due missioni extra, missioni parallele, la possibilità di combattere in un nuovo stage e di personalizzare i propri personaggi con nuove abilità, super anime e costumi.

Un aggiornamento gratuito, inoltre, offre nuovi contenuti come l’abilità “Super Saiyan God”, nuove cornici e stampe per le foto e non solo.

Il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato per sfruttare l’intera Potenza della corrente generazione di console di gioco e PC, DRAGON BALL XENOVERSE 2 porta a un livello superiore il popolare DRAGON BALL XENOVERSE con una grafica migliorata che immergerà ulteriormente i giocatori nel più grande e dettagliato mondo di Dragon Ball mai realizzato.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 vi spedirà in una nuova città con tantissime personalizzazioni dei personaggi da scegliere tra una moltitudine di nuove caratteristiche e speciali upgrade.

Qui potete rileggere la nostra recensione.