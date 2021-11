Dragon Ball 38 secondo Ryuhei Tamura

Dragon Ball Super Gallery è l’iniziativa che celebra il 40° anniversario del manga di Akira Toriyama con le illustrazioni tributo di famosi mangaka.

Dopo Masashi Kishimoto, autore di Naruto che ha ridisegnato la cover del volume 11, Tite Kubo, autore di Bleach e Burn the Witch che si è occupato dell’omaggio al volume 27 del manga e Osamu Akimoto (Kochikame) chiamato a omaggiare il volume 28, è la volta di Ryuhei Tamura — autore di Beelzebub.

Ecco come il maestro Tamura ha reinterpretato la copertina del volume 38:

L’illustrazione è uscita sul numero 12 della rivista Saikyo Jump di Shueisha e il progetto proseguirà ogni mese fino al Novembre 2024.

Star Comics presenta così il volume 38 della serie nella Evergreen Edition:

Non c’è pace duratura nel mondo dei nostri eroi, che questa volta dovranno affrontare degli strani esseri che sembrano veri e propri stregoni in grado, tra le altre cose, di trasformare le persone in pietra… Che intenzioni avranno? E, soprattutto, quanto saranno forti?!

Akira Toriyama ha serializzato il manga originale dal 20 Novembre 1984 al 23 Maggio 1995 su Weekly Shonen Jump e i 520 capitoli della serie hanno formato 42 volumetti.

Ha ispirato serie animate per la tv, spin-off, videogame, film animati e live action, special e OVA.

Al momento è in corso il sequel Dragon Ball Super a cura di Toyotaro e un nuovo film animato arriverà al cinema nel corso del 2022.

Per quanto riguarda Ryuhei Tamura, ricordiamo che Yamato Video ha recentemente annunciato il doppiaggio della serie anime che adatta Beelzebub.