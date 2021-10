Beelzebub – Yamato Video annuncia la serie completa doppiata

Beelzebub, la serie anime basata sul manga di Ryuhei Tamura, torna in Italia grazie a Yamato Video.

La casa editrice milanese ha annunciato la serie completa doppiata e ha pubblicato il trailer di annuncio.

Il cast include:

La serie anime si compone di 60 episodi e Man-Ga l’ha trasmessa in prima visione tv:

Tatsumi Oga è uno studente del liceo Ishiyama, una scuola famosa per avere il 120% di delinquenza tra i suoi studenti.

Ciononostante Oga, grazie alla sua grande forza, si fa subito rispettare nell’istituto a suon di cazzotti, tanto da prendere ben presto la reputazione di più cattivo della scuola.

Ed è proprio questo che attira nientemeno che il figlio di Satana, il piccolo Beelzebub.

Oga infatti sarà costretto a dover fare da “genitore adottivo” del piccolo demone, che dovrà aiutare a maturare per renderlo in grado un giorno di poter sterminare l’intera umanità!

Ovviamente Oga non ci sta e cercherà in tutti i modi di trovare qualche altro teppista a cui Beel possa affezionarsi per così potersene sbarazzare.

Tra personaggi e situazioni sempre più assurde, arriva finalmente in Italia Beelzebub, uno segli shonen più attesi degli ultimi anni!