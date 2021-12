Dragon Ball Super: Super Hero – il direttore dell’animazione disegna Gohan e Piccolo

Dragon Ball Super: Super Hero debutterà nei cinema del Giappone il 22 Aprile 2022 come annunciato in occasione del Jump Festa ’22.

Chikashi Kubota (One Punch Man) ha annunciato su Twitter di essere il direttore dell’animazione del film e ha condiviso l’illustrazione con Gohan e Piccolo che possiamo ammirare più in basso.

Nel Tweet l’animatore ha dichiarato che lavorerà al film per renderlo il migliore del mondo:

Dragon Ball Super: Super Hero si svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Buu; è ambientato dopo il film Broly ma prima del 28° torneo Tenkaichi.

È il secondo anime film della serie Dragon Ball Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Dragon Ball Super Broly.

Tetsuro Kodama (direttore della CGI in Dragon Ball Super: Broly) dirige il film presso Toei Animation su sceneggiatura di Akira Toriyama; il maestro Toriyama è anche autore del character design originale.

La serie anime Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dalla versione manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Al momento si compone di 17 volumi.