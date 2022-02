Dragon Ball: uno degli animatori non apprezza il look di Vegeta

Uno degli animatori della serie Dragon Ball non apprezza il look di Vegeta nella nuova serie anime.

Mentre Dragon Ball Super prepara il nuovo capitolo del manga per questo mese, i fan continuano a guardare avanti. Dopotutto, la serie tornerà nei cinema questa primavera con un nuovo film!

Il film sarà il primo per la serie in quanto sarà caratterizzato da un’animazione completamente in CG. Ma a quanto pare, un artista familiare del franchise non è entusiasta di parte del restyling di Vegeta.

I commenti provengono da Masaki Sato, un artista che ha lavorato su Dragon Ball e Dragon Ball Z. In passato, è stato regista e animatore chiave per il franchise, ma c’è qualcosa nell’ombreggiatura CG del nuovo design di Vegeta che ha inorridito l’artista.

Secondo quanto riporta Comicbook è possibile leggere attraverso un profilo Twitter sia la questione legata all’ombra che il pensiero di Masaki Sato.

Masaki Sato, who had worked as both Key Animator and Director on DB & DBZ, has taken to Twitter to share his opinions on the movie's CGI and Vegeta's nose in this shot from the #DragonBallSuperSuperHero trailer. Your thoughts? 👀

(Source: @/miyagido_karate) pic.twitter.com/t8pvzsuVyc — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 1, 2022

Masaki Sato si esprime dicendo: “Dato che non sono coinvolto in questo film, posso parlarne. Odio l’ombreggiatura. Cerco sempre di non ombreggiare i nasi, mi sembra banale“, ha condiviso Sato.

“L’animazione disegnata a mano…è un punto di forza fondamentale. Non sono molto interessato all’animazione completamente in CG, ma se la trama è interessante, penso che vada bene! L’unico modo per saperlo con certezza sarà guardare il film.”

Come si può notare, l’ombreggiatura richiamata da Sato proviene dal primo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero. Vegeta ha un primo piano nella clip, e il suo profilo mostra il naso di Vegeta abbastanza facilmente.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.