Il film anime Dragon Ball Z – La Battaglia degli Dei (Dragon Ball Z Kami to Kami) di Masahiro Hosoda torna in tv ancora una volta sulle frequenze di Italia 2.

La messa in onda, stando alla guida tv ufficiale delle reti Mediaset, è prevista per Mercoledì 3 Marzo 2021 alle ore 21:20 sul canale 66 del digitale terrestre.

Mediaset presenta così il film:

Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei vede Son Goku impegnato in una difficile battaglia contro il potente Dio della distruzione, che si è risvegliato dopo un lungo letargo.

La Terra aveva finalmente ritrovato la pace, ma ora deve affrontare un nuovo pericolo…

Riuscirà Goku a sconfiggere il terribile Bills?

I suoi poteri non sembrano in grado di bloccare i suoi fortissimi attacchi e dovrà imparare ad accrescere la sua potenza e raggiungere il livello di Super Saiyan God, mai avuto in precedenza.