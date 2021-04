Dragon Ball Super 71 - i nuovi progressi di Goku e Vegeta

Il Capitolo 71 di Dragon Ball Super ha svelato i nuovi progressi in forza e potenza di Goku e Vegeta in previsione del loro futuro scontro con Granola all’interno dell’arco narrativo che porta il suo stesso nome (Granola, Il Sopravvissuto).

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER 71

Disponibile su MANGA Plus, Dragon Ball Super 71 ha svelato, appunto, un nuovo livello di consapevolezza di Goku e Vegeta sull’apprendimento delle tecniche divine. Come noto, Goku sta cercando di specializzarsi sull’Ultra Istinto (prerogativa degli Angeli), mentre Vegeta sulla tecnica caratteristica degli Dei della Distruzione, l’Hakai.

Abbiamo già anticipato la nuova strada attraverso la quale Goku controllerà l’Ultra Istinto, ovvero senza trasformarsi effettivamente, ma padroneggiandone lo stato in qualunque forma egli si trovi. Proprio come fa Whis di default.

Fra Ultra Istinto e Hakai

E Goku, procedendo nel capitolo, riesce in questa nuova sfida. Lo si vede, appunto, affrontare Whis mentre schiva i colpi a grande velocità, con calma, in completa autonomia e senza coinvolgere l’ampio ventaglio di trasformazioni.

Questo porterà Goku a risparmiare davvero moltissime energie e, sotto consiglio di Whis, a ricorrere alla trasformazione in Ultra Istinto Perfetto (dai capelli argentei e fisico statuario) solo nei casi di estrema necessità.

Vegeta, invece, sotto le ali di Beerus, dimostra in poco tempo una buona padronanza nella distruzione di grandi e piccoli oggetti facendoli sparire dalla loro esistenza attraverso la tecnica dell’Hakai. Vegeta riesce a ricorrere alla tecnica divina con più forza e precisione… forse troppa forza poichè fa fuori addirittura una parte della cascata e a momenti anche lo stesso Beerus mentre vi era accomodato su.

Goku e Vegeta hanno fatto dei grandi progressi con le nuove tecniche di stampo divino. Saranno sicuramente necessarie e utili per il combattimento contro Granola che non si farà attendere ancora anche grazie all’astuto stratagemma partorito dal gruppo Heeta.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 71, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquista ORA “Dragon Ball Super 13” – Edizioni Star Comics