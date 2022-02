Dragon Ball Super : Super Hero: il ritorno della fusione!

Dragon Ball Super: Super Hero è a pochi mesi dal suo debutto e ciò significa che il film è pronto per dare il via alle cose.

Con l’esercito del nastro rosso pronto ad attaccare, i nostri eroi trascorreranno gran parte di questo film dimostrando quanto bene possono proteggere la Terra.

Gohan e Piccolo guideranno la carica, ma sappiamo che ci saranno anche Goten e Trunks. E grazie a un nuovo poster, sembra che anche Gotenks potrebbe unirsi alla festa!

Dopotutto, l’ultimo poster del nuovo film del franchise fa un cenno alla tecnica. La visuale riprende Goku, Pan e persino C-18, prima di spostare l’attenzione su due Goten e Trunks.

I due Saiyan assumono una posa nostalgica che farà tornare i fan indietro nel tempo:

La posa dovrebbe essere familiare poiché Goten e Trunks sono piegati come se stessero eseguendo una Fusion Dance.

Goten è a sinistra con due dita tese e Trunks è lo stesso a destra. Tuttavia, le loro dita non sono perfettamente allineate, quindi i fan sanno cosa significa. Il loro tentativo di eseguire la Fusion Dance qui non funzionerà, quindi Gotenks non arriverà ancora.

I fan sperano che la coppia si unisca ad un certo punto in Dragon Ball Super: Super Hero. Ci sono pochi combattenti più forti di Gotenks nel franchise.

Dopotutto, Gotenks è stato mostrato al suo apice durante la Buu Saga, quindi deve sottoporsi a un controllo. Questo poster suggerisce che un tale ritorno è possibile, quindi spero che i migliori amici si stiano esercitando nella loro Fusion Dance in questi giorni.

Dragon Ball Super : Super Hero: il film

Si tratta del secondo lungometraggio dell’anime di Dragon Ball Super, in uscita il 22 aprile 2022. Animato in computer grafica, il lavoro prevede una stretta supervisione di Akira Toriyama nella storia e nei dialoghi, come per i lungometraggi precedenti. Secondo Akio Iyoku, questo è il miglior film per Toriyama stesso.