Dragon Ball Super: Super Hero – la nuova key visual del film

Il sito web ufficiale del franchise di Akira Toriyama ha pubblicato la nuova key visual di Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo anime film della serie in arrivo nel corso del 2022.

Accanto ai celebri Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta e Pan ci sono i nuovi personaggi Gamma 1 e 2 insieme ad altri personaggi originali sui cui presto avremo maggiori informazioni.

La tagline recita “Inizia l’operazione super segreta dell’esercito Red Ribbon!”.

Ve la riportiamo a seguire, restando in attesa delle novità in arrivo con il Jump Festa questo fine settimana:

Dragon Ball Super: Super Hero si svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Buu; è ambientato dopo il film Broly ma prima del 28° torneo Tenkaichi.

È il secondo anime film della serie Dragon Ball Super e il 21° complessivo della saga e la sua pianificazione è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Dragon Ball Super Broly.

La serie anime Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dalla versione manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

Al momento si compone di 17 volumi.