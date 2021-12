È morto Jouji Yanami, voce narrante e doppiatore di Dragon Ball

Aoni Production ha purtroppo comunicato la notizia della morte di Jouji Yanami, scomparso lo scorso 3 Dicembre alla veneranda età di 90 anni.

La cerimonia funebre si è tenuta allo sola presenza dei membri della famiglia.

Il signor Yanami era nato il 31 Agosto 1931 a Tokyo e prima di unirsi ad Aoni Production ha fatto parte del RKB Mainichi Broadcasting e della Tokyo Actor’s Consumer’s Cooperative Society.

Aoni Production ha espresso la propria gratitudine per la gentilezza del maestro.

Youji Yanami ha interpretato Re Kaioh del Nord ed è stata la voce narrante delle trasposizioni anime di Dragon Ball — dalla serie del 1986 fino a Dragon Ball Super, passando per Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e i film cinematografici.

Ha inoltre prestato la propria voce a Dr. Briefs e Babidi nel fortunato franchise di Akira Toriyama.

Nel 2015 il signor Yanami si sottopose a cure mediche e in quel periodo Toei Animation lo sostituì con Naoki Tatsuta.

Tra gli altri ruoli interpretati dal compianto Yanami ricordiamo Ittan Momen in Gegege no Kitaro, Totosai in Inuyasha, Boyakkii in Yatterman, Chūta Ban in Kyojin no Hoshi (Tommy La Stella dei Giants), Gennai in Digimon, Gan Fall in One Piece e il Professor Gennosuke Yumi in Mazinger Z.