Dragon Ball: la nuova anticipazione introduce un nuovo arco della missione

Attraverso la nuova promo di Dragon Ball è stato anticipato l’arco della missione Ultra God.

Dragon Ball ha molti progetti in lavorazione. Non solo la serie principale tratta gli aggiornamenti mensili del manga e un film, ma Dragon Ball Heroes ha un nuovo arco all’orizzonte.

Ora, l’anime ha condiviso la sinossi del suo prossimo episodio che permette di capire di più sulla sua saga Ultra God Mission.

Il trafiletto è andato in onda l’altro giorno per gentile concessione del traduttore Chronicles. È stato lì che i fan hanno avuto un’anticipazione di cosa accadrà, ma la sinossi ha mantenuto le cose sul vago per evitare spoiler.

È possibile leggere la sinossi di seguito, secondo quanto riportato da Comicbook:

#SDBH ULTRA GOD MISSION Episode 1 Summary (English translated)

The new arc begins on 23 February! 😍

Good thing this summary doesn't give away too much. Watch out for my tweets in the upcoming days to know what this truly is! 👀🔥 pic.twitter.com/xEIfCWHI9l

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 10, 2022