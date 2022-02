Dragon ball Super: ecco un primo sguardo al capitolo 81

Dragon Ball Super si ripresenta con alcune novità sul capitolo 81 del manga.

Il creatore Akira Toriyama e Toyotaro sono pronti a pubblicare aggiornamenti mensili sul manga Dragon Ball Super come sempre, e il loro prossimo rilascio è in arrivo. Dopotutto, il capitolo 81 sarà pubblicato tra una settimana e abbiamo appena dato una prima occhiata al capitolo.

Come si può vedere di seguito, Comicbook ha riportato le bozze che sono state rilasciate in anticipo dall’account Twitter ufficiale del franchise:

È stato lì che i fan hanno raggiunto Gas mentre il cattivo fissa i suoi nemici, e le cose si complicano ancora quando Elec mostra la sua faccia.

Il leader degli Heeter vuole che i nostri eroi si tolgano di mezzo, quindi questa bozza mostra Elec che ordina a Gas di uccidere tutti. Sai che Goku e Vegeta non avrebbero permesso che accadesse una cosa del genere, ma non devono difendersi. Granolah interviene e fa il lavoro per loro. Nonostante le ferite riportate, il cecchino si sta muovendo velocemente e vuole distruggere gli Heeter dato il loro legame con il declino della sua razza.

Il capitolo 81 non uscirà per un’altra settimana, ma questa bozza dà un’idea di cosa sarà possibile guardare in futuro.

Gas ed Elec sono pronti a morire combattendo Granolah, se necessario, e il cecchino non è troppo esigente nel sopravvivere purché vinca.

Spetterà a Goku mantenere in vita il combattente. E, naturalmente, sappiamo tutti che Vegeta desidera disperatamente Granolah per ottenere la vendetta di cui ha bisogno contro gli Heeter.

Dragon Ball Super: l’Anime e il Manga

Dragon Ball Super è una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation.

Si tratta della prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997 e la quinta in totale. L’opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television.

In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.

L’adattamento manga è disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama, e viene pubblicato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha dal 20 giugno 2015.

La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell’edizione italiana del fumetto.