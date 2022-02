Tra le uscite manga Star Comics del 16 Febbraio 2022 si segnala il primo volume di Horror Theater, che raccoglie 6 storie autoconclusive dalle atmosfere cupe e agghiaccianti del pluripremiato maestro dell’horror Kazue Umezz. 6 racconti disturbanti e spaventosi, ma estremamente affascinanti e appassionanti allo stesso tempo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 Febbraio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Segnaliamo anche l’uscita del primo volume di Deep Beyond.

Le uscite Star Comics del 16 Febbraio 2022

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 10

GREATEST n.258

di Clamp

€ 4,50

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

Durante le attività del club di cheerleading nel cortile scolastico compare un personaggio che indossa una strana veste. Sakura lo affronta sfruttando le carte e anche Syaoran accorre in suo aiuto, ma il misterioso soggetto scompare. Incoraggiata a parlare, Sakura decide di rivelare a Syaoran il contenuto dei suoi bizzarri sogni…

DARLING IN THE FRANXX n. 3

FAN n.268

di Code:000 , Kentaro Yabuki

€ 5,90

Attirato dallo scambio di carburante tra Plantation, un grosso branco di Stridiosauri si dirige verso la Città Tredici. Di fronte a quella che si prospetta come una battaglia senza precedenti, i Bambini sono in fibrillazione, ma il corpo di Hiro, dopo la seconda volta a bordo di un Franxx con “l’ammazza-partner”, è sofferente e vicino al limite. Zero Two, inoltre, ha ricevuto l’ordine di rientro e il suo partner non sembra essere in grado di trattenerla…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 12

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Si apre una nuova sfida per il club dei Giovani Detective, indaffarato nella ricerca di un tesoro che pare sia nascosto nella casa abbandonata di un parente del professor Agasa. Qualcuno, però, è in agguato e aspetta solo che i ragazzini risolvano l’enigma. Conan si troverà poi a sfiorare un membro di quella misteriosa organizzazione di uomini in nero che sta cercando da tempo, ma proprio quando comincia a pedinare il losco individuo…

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 4

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

€ 9,00

L’attacco dell’armata delle tenebre ha distrutto il regno di Papnica. Scampati al pericolo, Leona e i suoi si nascondono e attendono l’occasione per contrattaccare, ma vengono improvvisamente assaliti dal generale ghiacciofiamma Flazzard! La principessa si trova in una situazione disperata e Dai si precipita in suo aiuto. Riuscirà a fare in tempo?!

GATE n. 15

TECHNO n.312

di Satoru Sao , Takumi Yanai

€ 5,90

Conclusa la battaglia al Palazzo Giada, la viceministro Shirayuri e gli altri rappresentanti del governo tornano in elicottero ad Alnus, mentre i membri della fazione pacifista che si trovavano presso la prigione Basoon vengono presi in custodia. Ma le operazioni delle Forze di Autodifesa non sono ancora finite: è infatti necessario completare le manovre di evacuazione, però con gli inseguitori alle calcagna la situazione si fa sempre più difficile.

HORROR THEATER n. 1

UMEZZ COLLECTIONN n.15

di Kazuo Umezz

€ 15,00

Una ragazza separata dalla famiglia in tenera età si ricongiunge ai suoi genitori, ma nella nuova casa si troverà a convivere con uno strano bebè che renderà la sua vita uno spaventoso incubo a occhi aperti. Desiderare che una bambola di legno prenda vita può dare esiti edificanti, come in una nota favola, ma anche assolutamente nefasti. Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza esteriore ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in amore finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico, decidendo di seguire una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è innamorata. Un conflitto di coppia assume connotati inquietanti quando lei sembra autoconvincersi di essere diventata un insetto. Queste e altre raccapriccianti vicende nella raccolta delle storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz!

OLYMPIA KYKLOS n. 5

MUST n.125

di Mari Yamazaki

€ 6,90

UN’ALTRA CORSA ATTRAVERSO IL TEMPO DALL’AUTRICE DI THERMAE ROMAE

Demetrio è partito dal suo villaggio natale con la promessa di diventare un grande pittore e sobbarcandosi in più l’impegno di vincere alle Olimpiadi. In un salto temporale tra l’antica Atene e Tokyo, scopre i manga e la spettacolare arte del wrestling, traendone ispirazione come artista. A questo punto, però, mentre ad Atene si succedono eventi straordinari, viene raggiunto da una missiva inviata da Tritonia, il suo villaggio natale…

RECORD OF RAGNAROK n. 8

ACTION n.335

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 5,90

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Si alza il sipario sul quinto incontro. Ad affrontarsi stavolta saranno Raiden Tameemon, l’uomo più forte della storia del sumo, e Shiva, il potentissimo dio distruttore a capo del pantheon della mitologia indiana. Ha inizio un furioso corpo a corpo senza esclusione di colpi!

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 22

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

“Le azioni hanno sempre delle conseguenze”… Chocolove mormora fra sé le parole di Yoh appena prima di perdere la vita a causa dell’attacco del golem di Redseb e Seyrarm. I due bambini hanno infatti deciso di vendicare il padre, che era stato ucciso proprio da Chocolove. Ma a un tratto, ecco comparire Yoh…

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 11

SHOT n.248

di Sorata Akiduki

€ 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Shirayuki e compagni ricevono delle visite inattese! Sono tutti contenti di rivedere Yuzuri e gli altri di Lilias, ma… Nel frattempo, Zen sta ricevendo sempre più richieste di matrimonio e suo fratello Izana propone di organizzare un ricevimento in cui conoscere le candidate. Zen però fa una controproposta…

YOTSUBA&! n. 15

STARLIGHT n.341

di Kiyohiko Azuma

€ 6,90

UN VULCANO DI ENTUSIASMO, CURIOSITÀ E ALLEGRIA!

Nuove, urgenti missioni attendono Yotsuba: cercare dei bei sassi tondi e lisci, imparare a usare le tempere, sostenere un esame (scritto e orale), spaventare a morte Yanda, creare un libro illustrato e… scegliere una cartella per la scuola! Fin dove la condurranno questa volta la sua insaziabile curiosità e la sua indomita fantasia?!